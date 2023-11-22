الانتخابات الرئاسية| الشباب والرياضة تطلق حملة "شارك.. الكلمة كلمتك"

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، تبذل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، جهودا كبيرة نحو إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم ، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

من هذا المنطلق وتحت شعار " شارك .. الكلمة كلمتك " ؛ واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، للأسبوع الرابع علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 15 محافظة هي :

(بنى سويف ؛ المنيا ؛ البحر الاحمر ؛ الوادى الجديد؛ أسوان ؛ الجيزة ؛ الشرقية ؛ البحيرة

أسيوط ؛ القاهرة ؛ الفيوم ؛ قنا ؛ القليوبية؛دمياط

المنوفية)

ويشارك في اللقاءات التثقيفية والجلسات النقاشية عدد كبير من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر .

وجاء مجمل الحديث حول اللقاءات الــ15 بالمحافظات سالفة الذكر ، بالتأكيد علي أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة ، وتوجيه رسائل إيجابية للمشاركين بأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

وتطرقت اللقاءات الي مساهمة المشاركة السياسية بدور رائد وحيوي من خلال المشاركة الانتخابية التي يؤديها المواطن كي يختار مرشحًا رئاسيًا يتبنى من السياسات والأهداف المعلنة ببرنامجه ما يحقق به غايات الدولة العليا عبر أنشطة وتكليفات تقوم بها مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، حيث كفل الدستور المصري حق المشاركة الانتخابية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة في رسم سياسة الدولة العامة، وهذا الحق الأصيل يؤكد اهتمام الدولة بالشرعية الدستورية، والتي تترجمها الانتخابات؛ باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتولي سلطة إدارة شئون الدولة .

ونشر البرامج التوعوية التي تحث الشباب علي المشاركة السياسية ، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدراتهم نحو آليات تفعيل المشاركة السياسية، وكذلك تعزيز الوعي بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي لديهم بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

وتخلل اللقاءات ، بأن هناك حرص شديد من الهيئة الوطنية للإنتخابات لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات ، وكذلك مع توفي كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدوا البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم .

من خلال اللقاءات : شدد المشاركون علي أنهم يدركون جيدًا ما تتعرض له الدولة من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويعون تمامًا أمانة الاختيار لمن يمثل الدولة ويمارس سيادة التصرف في شئونها بشكل دستوري، فهم لا يختارون فردًا لشخصه؛ لكن يختارون برنامجًا سياسيًا واقعيًا يمكن الدولة ومواطنيها ومؤسساتها المختلفة أن تستكمل مسيرة الجمهورية الجديدة .

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة ، تستهدف تنفيذ ١٦٢ لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.