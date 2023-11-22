برلماني: جهود مصر المميزة تؤكد دورها المحوري في إقرار السلم والأمن الدوليين

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الجهود التي قامت بها مصر منذ بدء الأزمة وانتهاء بجهودها مع قطر و الولايات المتحدة التي كللت بهدنة إنسانية وتبادل الأسرى، جهود مميزة تؤكد دور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الطماوي فى بيان صحفى له أن الرئيس السيسي وضع محددات لحل القضية الفلسطينية بناء علي حل الدولتين وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مع التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على عدم المساس بالأمن القومي المصري وأرض سيناء كخط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه، مشيدا بجهود الوساطة التي نتجت عنها هذه الهدنة.