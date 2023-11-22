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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تأييد شعبي للقيادة السياسية| إشادات نقابية بجهود مصر في وقف إطلاق النار بـ غزة

صدى البلد

أشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى بين الفلسطينين والإسرائيليين، وكذلك إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 

وأكد عبد المنعم الجمل، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة جهود وتحركات مصرية على كافة المستويات منذ السابع من أكتوبر الماضي، بداية من الاتصالات واللقاءات المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولا إلى موقف مجلس النواب، وجلسته التاريخية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن رئيس الحكومة خلال جلسة البرلمان وجه عددا من الرسائل التي تضمنت التأكيد على أن مصر ستتعامل بحسم وحزم لصون وحماية حدودها، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها.

وقال الجمل: مصر موقفها واضح وجهودها يعلمها الجميع، لاسيما في إطار السعي نحو الوصول لوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى فلسطين.

وأشار إلى الرسائل المهمة التي جاءت في جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن التمسك بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التهجير. 

وأكد " الجمل"، أن أي محاولات لنزوح الفلسطينين داخليا أو تهجيرهم قسريا إلى الخارج، أمر مرفوض، لأنه يمثل إعلانا بتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك تأييد شعبي للقيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم في شأن رفض تهجير أهالي غزة، لما يمثله من تهديد واضح للأمن القومي المصري.

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