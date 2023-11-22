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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

42 حزبا يشيدون بنجاح جهود السيسي في التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، بالجهود والاتصالات التي قام بها وبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية من أجل التوصل للاتفاق بين اسرائيل وحماس لهدنة إنسانيه وصفقه لتبادل الأسرى بين الطرفين.

وقال النائب تيسير مطر، إن الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع هذه الأزمة يوم  7 أكتوبر وحتى الآن والاتصالات الواسعة التي اجراها مع قاده العالم والتي اسفرت عن التوصل الى هذا الاتفاق بعد مرحله صعبه من المفاوضات الغير مباشره بين الطرفين محل تقدير واحترام العالم كله وان مصر اكدت تبنيها للقضيه الفلسطينيه وسعيها  الى حمايه الشعب الفلسطيني في غزه ووقف اله الحرب الاسرائيلية,

وأعرب النائب تيسير مطر عن امله ان يكون هذا الاتفاق نقطه بدايه للتوصل الى اتفاق اكبر وشامل لوقف اطلاق النار نهائيا وبدء المسار السياسي لحل القضيه الفلسطينية.

ووجه رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه ونيابة عن أعضاء وقيادات حزب إرادة جيل وأيضا أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصريه الذي يضم 42 حزبا سياسيا.

السيسي إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحالف الأحزاب تحالف الأحزاب المصرية

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