حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

بينما يستعد استاد ماراكانا بالبرازيل، لاحتضان مباراة نارية و قمة الكرة العالمية التى تجمع العملاقين البرازيل والأرجنتين، والتي كان مقررة فجر اليوم اندلعت مشاجرة كبرى.

ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اشتعلت المدرجات بهتافات جماهير كلا المنتخبين، لتبدأ مرحلة أخرى من التشابك بالأيدي، ليسقط عدد من الجرحى وتهشم عدد كبير من المقاعد.

مشاجرات عنيفة



في الوقت الذي يجري فيه منتخبا البرازيل والأرجنتين عملية الاحماء، اندلعت مشاجرات عنيفة بين جماهير الفريقين، عقب تراشق بالألفاظ بين الجماهير.

ولمتابعة المزيد حول خناقة جماهير البرازيل والأرجنتين .. تابع الفيديو جراف التالي: