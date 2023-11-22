تفاصيل التقدم لجائزة عبد الفتاح صبرى الثقافية

أعلنت أمانة جائزة عبد الفتاح صبرى عن انطلاق جائزتها السنوية بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع المنوفية، في ثلاثة أفرع، على أن يبدأ التقديم واستقبال الأعمال من يوم 1 يناير وحتى 1 أبريل 2024.

وتأتى فروع الجائزة كالتالي:

الفرع الأول (المجموعة القصصية المخطوطة) وشروطها :

1- المسابقة مفتوحة لجميع الكتاب في جمهورية مصر العربية.

2- لا يزيد سن المتسابق وقت التقديم عن 40 عامًا.

3- ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره إلكترونيًا أو ورقيًا، وأن يكون من إبداع الكاتب وباللغة العربية الفصحى.

4- يكتب اسم المؤلف ومحل إقامته وهاتفه في ورقة خاصة، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية.

5- يرسل العمل والمرفقات المطلوبة بصيغة pdf على ايميل الجائزة كما ترسل نسحتان ورقيتان على العنوان "1 شارع داير الناحية بجوار المعهد الديني- ميت خافان - شبين الكوم-المنوفية"

6- يمنح فائز واحد جائزة مالية قدرها (8000) آلاف جنيه مصري +درع الفوز+هدية قيمة، وذلك في حفل الجائزة السنوي.

الفرع الثاني (القصة القصيرة الواحدة وهي خاصة بأدباء محافظة المنوفية ويحق لجميع طلاب جامعة المنوفية الاشتراك في المسابقة) وشروطها:

1- يقدم المتسابق قصة واحدة فقط ويتم استبعاد المشارك بأكثر من قصة وكذلك المشارك في أكثر من فئة من فئات الجائزة.

2- لا يزيد سن المتسابق وقت التقديم عن 40 عامًا .

3- لا يحق لمن فاز في الدورة السابقة المشاركة إلا بعد مرور دورتين.

4- أن تكون القصة المقدمة من إبداع المؤلف وليست منشورة ورقًيا أو إلكترونيًا

5- يمنح ثلاثة فائزين جوائز مالية حسب الترتيب (2000- 1500- 1000) جنيه مصري+ درع الفوز+ هدية قيمة لكل فائز.

6- يرسل عدد نسختين ورقيتين من العمل إلى العنوان المذكور أنفا.

الفرع الثالث (جائزة إبداع الطفل تحت 15 عام) وشروطها :

1- أن يكون الطفل المتسابق من محافظة المنوفية

2- لا يزيد سن الطفل المتسابق عن (15) عام

3- تستبعد أي قصة يلاحظ فيها تدخل الكبار.

4- تقدم القصة مكتوبة بخط يد الطفل على ورقة خاصة خالية من اسم المتسابق.

5- يكتب الطفل المتسابق البيانات الآتية على ورقة منفصلة (اسمه +رقم هاتف للتواصل+ عنوانه واسم المدرسة التابع لها)

6- ترسل القصة على العنوان البريدي السابق ذكره.

7- يمنح جميع الأطفال المشاركين في هذا الفرع من الجائزة هدايا رمزية.

8- تمنح ثلاثة جوائز مالية للفائزين حسب ترتيب مراكزهم (1000+800+500) جنيه مصري+ درع الفوز + هدية قيمة.

وسوف يتم توزيع الجوائز في الحفل السنوي للجائزة والذي سيتخلله فقرة تكريم لعدد من قامات الإبداع الأدبي والثقافي والفني.