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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الإيراني: إسرائيل تلقت ضربة قاضية من حماس في عملية طوفان الأقصى

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

قال المرشد الإيراني آية الله على خامنئي، اليوم الأربعاء، إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين ستقصر من عمر إسرائيل وهذا الظلم لن يبقى دون رد.

وأضاف خامنئي، خلال كلمة له أمام مجموعة من الرياضيين اليوم، أن استعراض القوة الذي لا قيمة له للكيان الصهيوني يشبه رياضيًا فاشلاً يهاجم مشجعي الفريق المنافس انتقامًا.

وأشار خامنئي إلى أن الكيان الصهيوني رغم كل إمكانياته الهائلة تلقى ضربة قاضية من حماس خلال عملية طوفان الأقصى، التي تعتبر جماعة مناضلة وليس من قبل دولة تملك إمكانات متعددة كالتي يمتلكها العدو.

من ناحية أخرى أعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الأفعال العدوانية في قطاع غزة.

أوضح كنعاني في تصريحات له، أن إيران شكلت لجنة خاصة لصياغة دعوى قضائية ضد إسرائيل سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الرياض".

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المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل حماس طوفان الأقصى قطاع غزة

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