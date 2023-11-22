جهاد الحرازين: مصر لها أياد بيضاء على القضية الفلسطينية على مدار تاريخها|فيديو

قال الدكتور جهاد الحرازين، إن الدور المصري سابق لجميع الدول منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية التي بدأت في غزة يوم 7 أكتوبر 2023، مؤكداً أن مصر بادرت منذ بداية الأزمة بإدخال المساعدات والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.

جهاد الحرازين : في كل عدوان يحدث على الشعب الفلسطيني كانت مصر تتدخل

وأضاف جهاد الحرازين خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في القمة العربية الإسلامية، كان هناك رؤية حكيمة وسياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتجاه المستقبل، معلقاً: " في كل عدوان يحدث على الشعب الفلسطيني، كانت مصر تتدخل وتكون حاضرة في المشهد منذ اللحظة الأولى".



وأشار جهاد الحرازين، إلى أن مصر ذات الأيادي البيضاء على القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائياً، ولكن الإجراءات الإسرائيلية هي التي كانت تعيق دخول المساعدات و خروج المصابين من قطاع غزة.