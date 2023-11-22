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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام البرامج التدريبي المجاني لشباب الإسكندرية على مهنة التفصيل والخياطة

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات الدورات  التدريبية المجانية لعدد 26 متدربة علي مهنة التفصيل والخياطة، وذلك بمركز تدريب مهني محرم بك . 

                                                   

 وكذلك الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التركيبات لعدد 39 متدربا ومتدربة بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وذلك بعد انتهاء مدد التدريب المهني المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة على مهنة الكهرباء بالوحدة المتنقلة، و100 ساعة تدريبية بمركز التدريب، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وسلمت المديرية شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن الفعاليات وذلك بعد اجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية بقاعة المديرية.  

 

 واكد المهندس محمد كمال وكيل المديرية ؛ان تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل وتكثيف الدورات التدريبية والاعلان عنها لتعريف الشباب وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب مناسبة على المهن التى يحتاجها سوق العمل.                                                  

 وأشار إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية،. كما جرى خلال الفعاليات تنظيم ندوة عن الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لجميع الشباب الخريجين من الجنسين قام بإلقائها الشيخ ايمن فراج  من العاملين بمديرية الأوقاف بالاسكندرية، كما حضر الاحتفال وتسليم شهادات الخريجين ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك، وداليا عبد المجيد بإدارة التدريب المهني، كما عرض بعض المتدربين المنتجات التي تم إنتاجها خلال التدريب.

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