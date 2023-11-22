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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعداداً للقاء أبو سليم الليبي

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في بداية مران اليوم الأربعاء استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية

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