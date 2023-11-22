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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل منافس لشاومي وأوبو من OnePlus.. بأفضل كاميرا

أقوى موبايل منافس
أقوى موبايل منافس لشاومي وأوبو من OnePlus..بأفضل كاميرا

تحتفل وان بلس OnePlus بعيدها العاشر من خلال حدث كبير في الصين في 4 ديسمبر؛ حيث سيتم الكشف عن هاتف OnePlus 12 الذكي، من المقرر أن يتم الإطلاق العالمي في مكان ما في يناير 2024، وفقًا للمسرب Max Jamboor، الذي لديه سجل ممتاز في تسريبات OnePlus.

تشير التسريبات إلى وصول "سلسلة OnePlus 12"، مما يعني أنه سيكون هناك أكثر من هاتف واحد، سواء كان ذلك هاتف 12 Pro  أو 12R ، فلا يزال يتعين علينا معرفته، ويمكن أيضًا أن يكون هناك إصدار Lite - في عالم الشائعات ، الاحتمالات لا حصر لها.

من المتوقع أن يحتوي OnePlus 12 على شاشة من نوع LTPO بقياس 6.82 بوصة، تم تطويرها بواسطة BOE ، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة.

أقوى موبايل منافس لشاومي وأوبو من OnePlus..بأفضل كاميرا


نتوقع أيضًا كاميرا ثلاثية جديدة مع مستشعر Sony Lytia 808 الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل ثنائي الطبقة ، وكاميرا تليفوتوغرافية 3x بمستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل ، وجهاز تصوير Ultra-wide بدقة 48 ميجابكسل.

من المحتمل جدًا أن يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 ودعم الشحن السريع بقوة 100 واط ، على الأقل في الصين. 


يجب  الانتظار حتى يناير لمعرفة ما إذا كانت OnePlus قد تناولت الطريقة التي تعمل بها محولات SuperVOOC في مقابس 110 فولت أو ما إذا كان الإصدار الأمريكي سيعاني مرة أخرى من سرعة شحن مخفضة قليلاً مثل OnePlus 11.

OnePlus وان بلس OnePlus 12 Max Jamboor SuperVOOC الصين

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