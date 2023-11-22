أفضل موبايل أوبو رينو..Oppo Reno 11 بأقوى بطارية وضمان 4 سنوات

أعلنت أوبو Oppo اليوم عن هاتفين Reno 11 و Reno 11 Pro الجديدين اللذين سيأتيان ببطارية فائقة التحمل تدعم الشحن في درجات حرارة قصوى، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضًا خطة استبدال للبطارية لمدة 48 شهرًا لمشتري سلسلة Reno 11.

Oppo Reno 11 و Reno 11 Pro سيتميزان ببطارية فائقة التحمل

أعلنت Oppo أن المشترين الأوائل لسلسلة Reno 11 سيستفيدون من خطة استبدال البطارية لمدة أربع سنوات، والتي كانت العلامة التجارية قد قدمتها سابقًا على Oppo A2 Pro 5G.

بالنسبة لمشتري A2 Pro، أكدت Oppo أنها ستستبدل بطارية الجهاز إذا انخفضت صحتها إلى أقل من 80 % في غضون أربع سنوات من الشراء.

وبالتالي، يبدو أن Reno 11 و Reno 11 Pro قد يستفيدان من خطة استبدال البطارية المماثلة.

أكدت الشركة أيضًا أن سلسلة Reno 11 ستوفر شحنًا بقوة 80 واط، كما كشفت التسريبات، سيتم تجهيز Reno 11 بشحن 67 واط، بينما سيدعم طراز Pro شحن 80 واط، وأكدت العلامة التجارية أيضًا أن Reno 11 و 11 Pro قادران على الشحن في درجات حرارة تصل إلى -20 درجة مئوية.

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ستأتي سلسلة Reno 11 مزودة بأحدث ColorOS 14

تشير قوائم Geekbench الخاصة بـ Reno 11 و 11 Pro إلى أن هذه الأجهزة ستعمل على نظام Android 14 المستند إلى ColorOS 14.

يجلب الإصدار الجديد من ColorOS 14 دعمًا لأنظمة Pantanal الذكية متعددة الأطراف، و AndesGPT، ومنصة ColorOS للحوسبة الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم سلسلة Reno 11 ضغط الذاكرة بدون فقدان، مما يسمح للمستخدمين بحفظ مساحة تخزين تصل إلى 45 جيجابايت.

كما يضم Reno 11 معالج Dimensity 8200، بينما سيكون لدى إصدار Pro معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 وهذه المرة، لن تطلق العلامة التجارية طراز Pro +.