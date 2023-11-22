عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل أوبو رينو..Oppo Reno 11 بأقوى بطارية وضمان 4 سنوات

أفضل موبايل أوبو
أفضل موبايل أوبو رينو..Oppo Reno 11 بأقوى بطارية وضمان 4 سنو

أعلنت أوبو Oppo اليوم عن هاتفين Reno 11 و Reno 11 Pro الجديدين اللذين سيأتيان ببطارية فائقة التحمل تدعم الشحن في درجات حرارة قصوى، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضًا خطة استبدال للبطارية لمدة 48 شهرًا لمشتري سلسلة Reno 11.

 

Oppo Reno 11 و Reno 11 Pro سيتميزان ببطارية فائقة التحمل

 

أعلنت Oppo أن المشترين الأوائل لسلسلة Reno 11 سيستفيدون من خطة استبدال البطارية لمدة أربع سنوات، والتي كانت العلامة التجارية قد قدمتها سابقًا على Oppo A2 Pro 5G. 

بالنسبة لمشتري A2 Pro، أكدت Oppo أنها ستستبدل بطارية الجهاز إذا انخفضت صحتها إلى أقل من 80 % في غضون أربع سنوات من الشراء. 

وبالتالي، يبدو أن Reno 11 و Reno 11 Pro قد يستفيدان من خطة استبدال البطارية المماثلة.

أكدت الشركة أيضًا أن سلسلة Reno 11 ستوفر شحنًا بقوة 80 واط، كما كشفت التسريبات، سيتم تجهيز Reno 11 بشحن 67 واط، بينما سيدعم طراز Pro شحن 80 واط، وأكدت العلامة التجارية أيضًا أن Reno 11 و 11 Pro قادران على الشحن في درجات حرارة تصل إلى -20 درجة مئوية.

أفضل موبايل أوبو رينو..Oppo Reno 11 بأقوى بطارية وضمان 4 سنوات

ستأتي سلسلة Reno 11 مزودة بأحدث ColorOS 14

 

تشير قوائم Geekbench الخاصة بـ Reno 11 و 11 Pro إلى أن هذه الأجهزة ستعمل على نظام Android 14 المستند إلى ColorOS 14.

يجلب الإصدار الجديد من ColorOS 14 دعمًا لأنظمة Pantanal الذكية متعددة الأطراف، و AndesGPT، ومنصة ColorOS للحوسبة الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم سلسلة Reno 11 ضغط الذاكرة بدون فقدان، مما يسمح للمستخدمين بحفظ مساحة تخزين تصل إلى 45 جيجابايت.

كما يضم Reno 11 معالج Dimensity 8200، بينما سيكون لدى إصدار Pro معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 وهذه المرة، لن تطلق العلامة التجارية طراز Pro +.

OPPO أوبو Reno 11 Reno 11 Pro أرخص هواتف أوبو رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل سامسونج بمصر في 2023.. بسعر رمزي

الهواتف القاهرة لسامسونج وصلت.. مواصفات رائعة لسلسلة Honor 100 وسعر بسيط

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

خصم 12 ألف جنيه على موبايل جوجل بيكسل المنافس الأقوى لسامسونج وأوبو

لأصحاب الموبايلات القديمة.. إزاي تخلي موبايلك دايما شكله جديد

بهذه الطريقة.. اعرف إزاي تتحدث مع روبوت على الواتساب

إلى أي مدى يتسبب الذكاء الاصطناعي في إيذاء البشر؟

إلحق حجز موبايلك.. مبيعات ضخمة لسلسلة أوبو رينو 11

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر توقف الحرب في غزة خلال ساعات

مفيش ميسي ورونالدو.. إنتر ميامي يصدم الجميع بسبب مباراة الرقصة الأخيرة

أبو العينين يكشف من واشنطن جذور القضية الفلسطينية: الازمة الحالية لم تبدأ فى 7 أكتوبر.. والاحتلال والحصار والاستيطان هي السبب الحقيقي للصراع

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ