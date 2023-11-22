مصطفى شلبي يؤدي تدريبات تأهيلية قبل لقاء أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض مصطفى شلبي، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي؛ في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك خلال المباريات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.