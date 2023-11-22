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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث الصحراء تبدأ زراعة 30 فدانا من الفول والقمح والشعير بجنوب سيناء

صدى البلد

صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه فى اطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو تم البدء فى زراعة ٣٠ فدان من القمح والشعير والفول كمزارع ارشاديه للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدوله بدعم المشروعات الزراعيه وفى إطار تكليفات السيد القصير  وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتنفيذ انشطه تنمويه لدعم أبناء سيناء.

وأضاف شوقى إن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة فى المشروعات الزراعية بجنوب سيناء والتى تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الاخيره تعطى رسالة للامن والامان بسيناء ودلاله على النهضه الزراعية التى توليها الدولة لمحافظات سيناء والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بسيناء
ومن جانبه صرح الدكتور احمد الحاوى المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بأن المشروع يهدف إلى رفع وعى المزارعين ومربى الثروة الحيوانيه من خلال تنفيذ ٧٥ مدرسة حقلية للانتاج النباتى والحيوانى براس سدر والطور ونويبع بمشاركة ١٠٠٠ من المزارعين والمربين المستفيدين من انشطة المشروع.

وأضاف بأنه قد تم توزيع أصناف التقاوى والاسمده والمخصبات الحيوية على المزارعين وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة بهدف الحصول على اعلى إنتاج من المحصول
ومن جانبه صرح الدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة بأن التعاون مع مركز بحوث الصحراء فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين من خلال التدريب ورفع الوعى ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخيه ألتى يتعرض لها العالم.

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