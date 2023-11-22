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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أجهزة تعويضية لـ30 حالة من ذوي القدرات الخاصة على مستوى الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، توزيع أجهزة تعويضية لعدد 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة علي مستوي المحافظة  بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض تحت شعار " خليك طرف في الخير ... وطن بلا إعاقة".

 

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب ، والأستاذة فاطمة محي الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء ، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايدينا مع بعض ، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي.

 

وأكد " المحافظ " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصه و أمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

 

كما أكد " مختار " أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشدداً علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

 

وأشار " المحافظ " إلي أن هناك تعاونا مشتركا بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته.

 

وأشاد " مختار " دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين علي مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض  من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.

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اجهزه تعويضيه التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفعاليات الثقافية والفنية ذوي القدرات الخاصة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كبار السن وذوي الهمم مؤسسات المجتمع المدني

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