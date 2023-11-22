بعد إعلان الهدنة بغزة|حقوق الإنسان بالنواب: يمكن أن يتبعها العودة لطاولة المفاوضات

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على نجاح الوساطة المصرية القطرية للوصول لهدنة إنسانية في غـزة، قائلًا إن مصر نادت بهذه الهدنة منذ فترة، متابعًا أنه يمكن أن تكون بداية لتمديد الهدن أو يتبعها الجلوس على طاولة المفاوضات.



وأضاف “رضوان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن نتنياهو ليس في موقف جيد وهو في حيرة من أمره، وذلك لأنه الفترة ما قبل الحرب شهدت بمطلبات بإسقاط حكومته.



وتابع النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه بالتعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية يمكن تمديد فترة الهدنة، وربما يلوح في الأفق بادرة بالعودة لطاولة المفاوضات من جديد.