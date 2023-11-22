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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية يوضح دلالة كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية سابقًا، إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ثابتًا وراسخًا منذ أحداث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، معقبًا أنه لولا هذا الموقف الحاسم تجاه رفض المخطط الذي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين ودفعهم نحو دول الجوار، والاعتداء غير المبرر من الجانب الإسرائيلي؛ كان له دورًا فاعلًا في منع تصفية القضية الفلسطينية.


وأضاف "فرحات" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن مصر أولى الدول تحركا على المستوى الدولي والإقليمي بشأن هذه الأزمة، وكان ذلك من خلال عقد قمة القاهرة للسلام، حيث نجحت في إعادة القضية على طاولة المجتمع الدولي، والنظر إليها بشكل مختلف، وتصحيح الأكاذيب التي روجها الإعلام الإسرائيلي.


ونوه الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، بأن قمة البريكس، والتي تضم 5 دول كبرى، هي قمة مؤثرة، لها وجهة نظر واضحة تجاه ما يحدث في غزة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس، جاءت؛ للتأكيد على ثوابته التي لم تتغير منذ البداية، ولكنه كان يُذَكِّر المجتمع الدولي، بموت الضمير الإنساني الدولي، وعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل لهذه القضية وإيقاف الحرب والانتقام الوحشي ضد المدنيين.

السيسي عبد الفتاح السيسي التهجير القسري عملية طوفان الأقصى القضية الفلسطينية

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