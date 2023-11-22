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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على سوريا

تقول إذاعة سانا السورية، نقلا عن مصدر عسكري، إن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت صاروخين من فوق مرتفعات الجولان في موقع بالقرب من العاصمة دمشق.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أحد الصواريخ، في حين تسبب الثاني في "خسائر مادية".بينما تفيد التقارير بأنه لا توجد إصابات.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم، الأربعاء، نفذ الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاع الجوي السوري تصدي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق، وأسقط أحد الصواريخ المعادية.

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن ضربات إسرائيلية جديدة.

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