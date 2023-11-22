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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائبة رشا إسحق تشيد بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال بغزة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام في المنطقة.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني  يثبت الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية منذ الاعتداءات من الكيان الصهيوني على الأبرياء والعزل من الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن “الهدنة الإنسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيبنى عليها خطوات إيجابية في الفترة المقبلة، ونتمنى جميعا وقف إطلاق النار بشكل دائم”، قائلة: "الهدنة تعد فرصة إنسانية لتداوي الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين، وهى فرصة لإعادة التقاط الأنفاس من جديد، ونتمنى أن ينتهي وقف إطلاق النار بشكل دائم".

واستكملت حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده الدائم لمساعدة الفلسطينيين، لسيتكمل نهر العطاء والدعم المصري اللامحدود للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل حل الدلتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قائلة: "مصر لها كلمة في المنطقة العربية، والعالم بأكمله يقدرها ويعلم قيمتها".

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