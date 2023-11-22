عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوثيون: مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية

صدى البلد

أكدت القوات البحرية لـ الحوثيين أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة، حسبما افادت  قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

قصف مكثف.. إطلاق صفارات الإنذار في كفار عزة وسعد شرقي غلاف غزة

الأونروا: لا بد من عودة النازحين من شمال غزة لمنازلهم بأسرع وقت

 

وأكد الحوثيون:"  عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون".

 

وأكد الحوثيون ،في وقت سابق علي ضرورة أن يدرك العالم، أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تجاوزت كل حد، وانتهكت كل مقدس، وفق وصفها.

 

وقال المتحدث باسم "الحوثيون "، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "أيّ حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

وأضاف عبد السلام أن "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة".

الحوثيين الحوثيون اخبار التوك شو غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

السيسي: لم يعد الصمت والانتظار خيارًا إزاء ما اندلع مؤخرا من أزمات

السيسي : الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صناعة مصرية .. تصدير أول شحنة أمونيا في العالم

مودي: مجموعة دول العشرين تطالب بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ