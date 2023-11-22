الحوثيون: مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية

أكدت القوات البحرية لـ الحوثيين أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد الحوثيون:" عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون".

وأكد الحوثيون ،في وقت سابق علي ضرورة أن يدرك العالم، أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تجاوزت كل حد، وانتهكت كل مقدس، وفق وصفها.

وقال المتحدث باسم "الحوثيون "، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "أيّ حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف عبد السلام أن "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة".