حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال جنوب لبنان

قال حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، إنه استهدف موقعي المرج وبياض بليدا الصهيونيين قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأكد حزب الله، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

حزب الله : استهداف ‏قوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم، بوجود جريحان في استهداف دراجة نارية بين الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقالت إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة الإسرائيلية.