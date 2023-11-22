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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف البناء المخالف

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

كلف اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء الأحياء بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي هذا الصدد؛ قاد اللواء خالد جمعة حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي العامرية أول رافقه خلالها رئيس الحي، حيث قامت الحملة بإزالة التعديات على مساحة 700 م٢ من الأراضي الزراعية بقرى ( حارس 2 ، والمسيري ، وفنجرى 5، والهاويس طريق الحراريات)، كما تم إزالة التعديات على مساحة 2500 م2 بقرى (سند 2و3، والفنجري).

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وتمكن حي شرق من تنفيذ ٢٨ قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة على مساحة تتعدى ال 5 ألاف متر مربع ، تتمثل في (جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار)؛ فضلًا عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لعقار بمنطقة حجر النواتية، وفك شدات خشبية بمنطقة الرابعة الناصرية وتم التحفظ على مواد البناء.

كما شن حي المنتزة أول حملة مُكبرة شملت إزالة 4 متغيرات مكانية بحوض خطاب وعزبة كردون وعزبة محسن وكذلك إزالة 3 تعديات بحوض صبحي البحيري والتوفيقية؛ فضلًا عن فك الشدات الخشبية لأحد العقارات بمنطقة خورشيد.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة أسوار على مساحة 3950 م2 في أماكن متفرقة بقرية رحيم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تتمثل في أسوار وحوائط بقرية اليمن وفلسطين.

كما نفذ حى المنتزة ثان حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ؛تمكنت من تنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 10 قراريط بعزبة كرملة وإزالة حوائط علي مساحة 200م بعزبة الروضة.

وواصل حى وسط حملاته حيث تم إزالة تعديات بقطعة أرض على مساحة 14342م٢ بمنطقة محرم بك فضلًا عن إزالة سملات بقرية أبيس 8.

وقام مركز ومدينة برج العرب بتنفيذ 2 قرار إزالة فورية لأسوار على مساحة 150م٢ ببنجر السكر.

وتواصل جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

الاسكندرية أراضي وأملاك الدولة الكوارث الطبيعية اللواء خالد جمعة اللواء محمد الشريف العامرية أول

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