عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تقدم مسرحية قصة حياة أمي بموسم الرياض| تفاصيل

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تستعد الفنانة ريم مصطفى، لتقديم مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان “قصة حياة أمي”.

المسرحية تشارك فيها ريم مصطفى إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، ومصطفى خاطر، ومحمد شاهين، ونسرين أمين، وإيمان السيد، وأسماء جلال، ودنيا سامي، ومصطفى هريدي، ومحمد توب.

ويتولى مهمة إخراج المسرحية المخرج محسن رزق ومن المفترض أن يبدأ أولى عروضها ابتدءا من يوم الجمعة القادمة.
 

آخر أعمال ريم مصطفى 

وظهرت الفنانة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذي عرض في  موسم عيد الأضحى الماضي، وتجسد ريم دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

الفنانة ريم مصطفى عمرو يوسف نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

ضمن مهرجان أم الإمارات.. رامي صبري يحيى حفلا غنائيا بأبوظبي 9 ديسمبر

أخبار الفن| صديق أحمد زكي يكشف حقيقة ارتباطه بـ نجلاء فتحي.. وهذه قائمة أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

حقيقة اعتذار محمود ياسين جونيور عن مسلسل حسن الرداد الجديد|خاص

1800 جنيه.. تعرف على قائمة أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي والعرض قريبا

صديق أحمد زكي يكشف حقيقة ارتباطه بنجلاء فتحي

انهارت من البكاء.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها

تعرضت للإغماء وتوفت .. رحيل معجبة فنانة شهيرة قبل بدء حفلها بقليل

ترشيحاتنا

مع بدء تقلبات الشتاء .. احذر نشر أخبار كاذبة عن الطقس

السلطة الفلسطينية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إتمام الهدنة

وزارة الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد ثلاثة أشهر

بين الأمل في السلام والقلق من استمرار الحرب..غزة تتنفس بعد ليالٍ من الرعب

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

عرت مناطق بجسدها.. حورية وحش الساحل تنتظر مفاجأة غير سعيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ