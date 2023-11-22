ريم مصطفى تقدم مسرحية قصة حياة أمي بموسم الرياض| تفاصيل

تستعد الفنانة ريم مصطفى، لتقديم مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان “قصة حياة أمي”.

المسرحية تشارك فيها ريم مصطفى إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، ومصطفى خاطر، ومحمد شاهين، ونسرين أمين، وإيمان السيد، وأسماء جلال، ودنيا سامي، ومصطفى هريدي، ومحمد توب.

ويتولى مهمة إخراج المسرحية المخرج محسن رزق ومن المفترض أن يبدأ أولى عروضها ابتدءا من يوم الجمعة القادمة.



آخر أعمال ريم مصطفى

وظهرت الفنانة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وتجسد ريم دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.