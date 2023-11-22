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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: طوفان الأقصى بداية نهاية حزب الله

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن حزب الله أكبر الخاسرين في هذا حرب غزة هو الآخر، إذ أن الحرب قضت عليهم بشكل كبير، ولن يستمع لهم أحد خلال الفترة المقبلة، وعملية طوفان الأقصى كانت بداية نهاية حزب الله. 

اللواء سمير فرج يتحدث عن إمكانية اختراق الهدنة 

 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن خرق الهدنة أمر جائز، وحال حدث ذلك سيتم إيقاف تسليم الرهائن بشكل كبير. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن الهدنة بداية لكي يتم الوصول لوقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة، وزيارة أنتوني بلينكن للمنطقة كانت هامة للغاية، "نتمنى أن يصل العالم إلى حل شامل بشأن الحرب في غزة ويكون هناك وقف دائم لإطلاق النار". 

اللواء سمير فرج الحرب حزب الله طوفان الأقصى برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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