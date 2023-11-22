خبير: البيت الأبيض بدأ الاستماع لتحذير الرئيس السيسي بشأن اتساع الصراع بغزة

علق أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية.

وقال اشرف سنجر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بمجرد الاتفاق على هدنة يتم كسر حلقة العنف والقتل ويتم إعطاء فرصة لكافة الأطراف أن ترى المشهد بطريقة مختلفة ".

وتابع أشرف سنجر :" يجب وقف دائرة العنف غير المبرر في قطاع غزة وهذا ما سعت مصر إلى تنفيذه وإيصال الصورة الواضحة لمختلف دول العالم ".

واكمل أشرف سنجر :" من الأهمية أن تحافظ الولايات المتحدة الامريكية على تمديد الهدن الإنسانية في قطاع غزة ووقف العنف وقتل المدنيين ".

وتابع أشرف سنجر :" بايدن سوف يستثمر هذه الهدنة خاصة مع إطلاق سراح المحتجزين، والبيت الأبيض بدأ يستمع لما حذر منه الرئيس السيسي بشان اتساع رقعة الصراع في غزة ".