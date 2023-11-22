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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: البيت الأبيض بدأ الاستماع لتحذير الرئيس السيسي بشأن اتساع الصراع بغزة

غزة
غزة

علق أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية.

 

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وقال اشرف سنجر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بمجرد الاتفاق على هدنة يتم كسر حلقة العنف والقتل ويتم إعطاء فرصة لكافة الأطراف أن ترى المشهد بطريقة مختلفة ".

 

 وتابع أشرف سنجر :"  يجب وقف دائرة العنف غير المبرر في قطاع غزة وهذا ما سعت مصر إلى تنفيذه وإيصال الصورة الواضحة لمختلف دول العالم ".

 

 واكمل أشرف سنجر :"  من الأهمية أن تحافظ الولايات المتحدة الامريكية على تمديد الهدن الإنسانية في قطاع غزة ووقف العنف وقتل المدنيين ".

 

 وتابع أشرف سنجر :" بايدن سوف يستثمر هذه الهدنة خاصة مع إطلاق سراح المحتجزين، والبيت الأبيض بدأ يستمع لما حذر منه الرئيس السيسي بشان اتساع رقعة الصراع في غزة ".

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