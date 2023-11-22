المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قالت المندوبة الأميركية أمام مجلس الأمن ، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها بشأن التطورات في قطاع غزة إنه يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأعربت المندوبة الأميركية أمام مجلس الأمن عن تعاطف الولايات المتحدة مع الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في هذا النزاع.

ومن ناحية أخرى، قالت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن التطورات في غزة، إن بلادها تتمنى أن تكون الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مقدمة لدخول مزيد من المساعدات.

ولفتت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف القصف العشوائي على قطاع غزة.



وأوضحت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن ارتفاع أعداد الضحايا في غزة هو مؤشر على انتهاك القانون الدولي الإنساني.