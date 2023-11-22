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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

مجلس النواب
مجلس النواب

علق النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب على موقف الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مغاورى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن موقف مجلسى النواب والشيوخ تجاه الاحداث فى قطاع غزة ناصع البياض ظهرت جلية خلال الاجتماعات الطارئة للمجلسين والبيانات التى صدرت عنها تجاه الأحداث.

وأضاف عضو مجلس النواب، انه بالرغم من  العديد من الضغوطات الخارجية التى تعرض لها الدولة إلا أنها خاضت معركة شرسة تجاه القضية الفلسطينية وكان لها موقف ثابت وواضح تجاه الأشقاء.

رسائل 

وأوضح عضو مجلس النواب، ان كلمة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى امام مجلس النواب بالامس حملت رسائل هامة للمجتمع الدولى وعبرت عن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية.

واضاف النائب عاطف مغاورى أن الدولة بكافة مؤسساتها قدمت كل أوجه الدعم خاصة اللوجيستى والإغاثى للأشقاء فى قطاع غزة.

https://fb.watch/otW2-A2vUa/?mibextid=RtaFA8

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