إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة من المرضى والنازحين تمهيدا لاقتحامه من قبل الاحتلال

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أنه يتم إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة من كافة المرضى والنازحين تمهيدا لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

كما اكد مراسل القاهرة الإخبارية بغزة، أنه هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من الأحياء بقطاع غزة، كما يتعرض مخيم النصيرات وسط القطاع لأحزمة نارية .

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية:"الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل التحليق بكثافة في غزة".

وفي سياق متصل ، قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن هناك غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وحث جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في مدينة جباليا وحي الشجاعية في غزة، وكلاهما في شمال القطاع، على التحرك جنوبا خلال الممر الإنساني اليومي المفتوح حتى الساعة 4 مساء اليوم.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، يزعم جيش الاحتلال أنه يقترب أكثر فأكثر إلى معقل حماس في جباليا ومن المرجح أن يدخل الشجاعية بعد ذلك؛ مشيرا إلى أن التوقف التكتيكي اليوم سيكون في أحياء جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس.