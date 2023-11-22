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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة عبد الغني ضيفة شرف حدوتة منسية

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، وبدأت تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية.


وكشفت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله ، اشوفكم قريبا ضيفه بشخصية (هالة) في مسلسل ( حدوتة منسية ) ، حدوتة منسية ، تاليف محمود حمدان ، إخراج محمد محي الدين ،انتاج  فانتدج برودكشن ،مدير التصوير شريف النمر ، بطولة الاستاذه سوسن بدر و أحمد فهيم و احمد حجازي و محمد علي رزق و هشام اسماعيل و طارق صبري و ريم سامي و نانسي صلاح و امير صلاح الدين و دعاء حكم و هلا السعيد و عبير منير و عبير صبري و رجوي حامد و مجموعة كبيره من الزملاء قدام الكاميرا و ورا الكاميرا مش عايزه انسي منهم حد، دعواتكم بالتوفيق".

 

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه هبة عبد الغني كان جروب الماميز كما شاركت مؤخرا في العديد من الفعاليات منها مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة و الاحتفال بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد من مدينة العريش بشمال سيناء.

هبة عبد الغني مسلسل حدوتة منسية سوسن بدر

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