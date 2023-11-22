عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيسرقوا الجثث.. تفاصيل هامة حول تجارة الأعضاء على حساب شهداء فلسطين

قطاع غزة
قطاع غزة

فجر الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية مفاجأة مدوية بشأن جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل تقوم بسرقة جثث وجثامين الشهداء من داخل المستشفيات من أجل استغلال أعضائهم البشرية وجلودهم. 

 

تفاصيل حول تجارة الأغضاء في غزة 

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن جيش الاحتلال يقوم بسرقة جثامين الشهداء ومن ثم سلخهم من أجل استغلال جلد الظهر للشهيد أو سرقة أحد أعضائه، وزراعتها في جسد إسرائيلي آخر أو بيعه. 

وتابع، أن عمليات تجارة الأعضاء يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، وأحد أهم وأكبر رجال الأعمال بين جيش الاحتلال أصبحوا أغنياء بسبب تلك العمليات. 

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قام بسرقة 300 جثة فلسطينية من داخل مستشفى الشفاء من أجل استغلال جلودهم وأعضائهم، وهذا أمر معروف، ويجب أن يتم إدانته بشكل قوي ودولي. 

جيش الاحتلال قطاع غزة إسرائيل برنامج صالة التحرير عزة مصطفي قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

موضوعات متعلقة

عضو مجلس الشيوخ: الحرب في غزة أصبحت حديث العالم أجمع

سمير فرج: طوفان الأقصى بداية نهاية حزب الله

اللواء سمير فرج: حماس المستفيد الأكبر من الهدنة.. ونتنياهو خسر كل شيء

اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل الهدنة بين حماس وإسرائيل بجهود مصرية قطرية|فيديو

وزير فلسطيني سابق: الحرب على غزة جاءت لأهداف أمريكية في المنطقة

مستشار الرئيس الفلسطيني: حقن الدماء وإيقاف المجازر أولوياتنا في الوقت الحالي

رئيس البرلمان العربي يكشف تفاصيل تقديم شكوى دولية ضد جيش الاحتلال

النائب عاطف مغاوري: البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث بقطاع غزة

ترشيحاتنا

تشهد المنطقة وضعا جديدا.. إيران تعلق على وقف إطلاق النار في غزة

موعد انطلاق دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الخارجية: وقف العمليات العسكرية في غزة فرصة لإدخال المساعدات وعلاج المصابين

8 ملايين من المصريين.. تحرك جديد للحكومة في شمال سيناء

السودان.. مجلس السيادة يعلن أسماء الولاة الجدد

الصمت لم يعد خيارًا.. نص كلمة الرئيس السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ