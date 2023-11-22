بيسرقوا الجثث.. تفاصيل هامة حول تجارة الأعضاء على حساب شهداء فلسطين

فجر الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية مفاجأة مدوية بشأن جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل تقوم بسرقة جثث وجثامين الشهداء من داخل المستشفيات من أجل استغلال أعضائهم البشرية وجلودهم.

تفاصيل حول تجارة الأغضاء في غزة

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن جيش الاحتلال يقوم بسرقة جثامين الشهداء ومن ثم سلخهم من أجل استغلال جلد الظهر للشهيد أو سرقة أحد أعضائه، وزراعتها في جسد إسرائيلي آخر أو بيعه.

وتابع، أن عمليات تجارة الأعضاء يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، وأحد أهم وأكبر رجال الأعمال بين جيش الاحتلال أصبحوا أغنياء بسبب تلك العمليات.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قام بسرقة 300 جثة فلسطينية من داخل مستشفى الشفاء من أجل استغلال جلودهم وأعضائهم، وهذا أمر معروف، ويجب أن يتم إدانته بشكل قوي ودولي.