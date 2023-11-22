مفاجأة سارة من الأهلي لجماهيره بشأن مباراة الاتحاد في دوري مرتبط السلة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

ويبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويحتاج الأهلي لمساندة ومؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح المنافس.