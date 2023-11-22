عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة من الأهلي لجماهيره بشأن مباراة الاتحاد في دوري مرتبط السلة

صدى البلد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

ويبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويحتاج الأهلي لمساندة ومؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح المنافس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

موضوعات متعلقة

الكاف يعلن التشكيلة المثالية لبطولة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2023

أمين الاتحاد الإفريقي يتفقد الملاعب بكوت ديفوار

لا مكان للعنف بكرة القدم..أول تعليق من الفيفا على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء

أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح إلى السعودية

رسميا.. رئيس رابطة كرة القدم الإسبانية يتقدم باستقالته

لأول مرة.. رقم سلبي للبرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين في تصفيات المونديال

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

صلاح يتخطى نجوم العالم ويلاحق شعبية كريستيانو بقائمة جلوب سكور..والأهلي يتصدر القائمة

تضم 8000 نازح.. قوات الاحتلال تقصف محيط مدرسة خليفة

تشهد المنطقة وضعا جديدا.. إيران تعلق على وقف إطلاق النار في غزة

موعد انطلاق دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الخارجية: وقف العمليات العسكرية في غزة فرصة لإدخال المساعدات وعلاج المصابين

8 ملايين من المصريين.. تحرك جديد للحكومة في شمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ