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رئيس التحرير
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انطلاق برنامج التميز .. تكوين أجيال بعقليات واعدة قادرة على التحدي بالجامعات المصرية | طلاب وأساتذة

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة
  • اعداد القادة بوزارة التعليم العالي يطلق البرنامج التدريبي  “ قادة التميز ” 
  • معهد إعداد القادة يساهم في تنمية مهارات الطلاب وإعداد القيادات المستقبلية
  • كريم همام : نعمل علي تدريب وتأهيل طلاب الجامعات
     

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج  والندوات التثقيفية لطلاب وأساتذة الجامعات  بهدف بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل وتأهيل الطلاب فكريا وبدنيا تحقيقا للتنمية، ولاعداد خريجين قادرين علي مواجهة التحديات. 

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى  بأن المعهد يعمل خلال هذا العام  على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

وتابع همام ان المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور همام ، على اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وحرصهم على تمكين الشباب فى مختلف المجالات، وأوضح حرص معهد إعداد القادة لاستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي تُعد بمثابة قوة ناعمة في التأثير على وعي الشباب ونقل الخبرات لهم.

و تابع مدير معهد اعداد القادة ان المعهد يعي  ضرورة مشاركة الشباب في الحياة العامة وطرح أفكارهم ومبادراتهم التي من شأنها تطوير المجتمع وحل التحديات التي تواجهه، مشيدًا في الوقت ذاته بدور معهد إعداد القادة في صقل مواهب الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة الغد.

و كشفت ادارة معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي  أن  برامج  المعهد  و ورش العمل التى ينظمها  تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وغيرها من الجوانب التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٣ ، و نوه الي انه يتم تنفيذ هذه الفاعليات لكافة طلاب الجامعات و المعاهد المصرية سواء “ الحكومية ، الخاصة ، الاهلية ” و ذالك بالتنسيق مع ادارة كل جامعة . 

 

وقد  انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "قادة التميز" واستهدف أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية، بحضور الإعلامى طارق علام.

وعقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

 

كما قد التقى الإعلامي طارق علام ، بطلاب المعاهد العليا المصرية فى لقاء مفتوح فى حب الوطن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج "قادة التميز" الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي.

 

Jobs Education إعداد القادة بحلوان البرنامج التدريبي البحث العلمي

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