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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. استعدادات غادة عبد الرازق لصيد العقارب | صور

بروفات صيد العقارب
بروفات صيد العقارب

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد صيد العقارب والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

وتقوم غادة حاليا بعمل بروفة طرابيزة مع باقى أبطال المسلسل عقب التعاقد معهم ومنهم رياض الخولى وسيمون وأحمد ماهر ونجله محمد وأحمد علاء والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومن المفترض أن تبدأ غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال أيام قليلة من الآن وعقب الانتهاء من عمل البروفات الخاصة بالحلقات الأولى.

 

أخر أعمال غادة عبد الرازق 

وخاضت الفنانة غادة عبد الرازق موسم رمضان الماضي بمسلسل تلت التلاتة وحققت نجاحا على مستوى النقاد، حيث اشاد الكثيرين بفكرة العمل وأداء غادة عبد الرازق .
 


مسلسل تلت التلاتة 

وتصدر مسلسل تلت التلاتة، نسب المشاهدة في مصر؛ بعد طرحه على منصة شاهد. 

واحتل مسلسل تلت التلاتة، المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر؛ لينافس مسلسل كريستال على الصدارة . 

المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، كلًا من: أحمد مجدى، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

 

 

الفنانة غادة عبد الرازق ادة عبد الرازق موسم رمضان القادم

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