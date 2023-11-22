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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر : القضية الفلسطينية تشهد تعاطفا عالميا كبيرا

صدى البلد

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بجهود الوساطة المصرية القطرية في التوصل لـ هدنة إنسانية في غزة، مشددًا على أن عددا كبيرا جدًا من شاحنات المساعدات ستتوجه لغزة في مشهد تاريخي.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"اللي دخل الأيام اللي فاتت كوم، واللي دخله صندوق تحيا مصر كوم، واللي هيدخل بكرة كوم تالت، وتصبح مصر وتظل الدولة الأولى في العالم اللي دخلت مساعدات حجما ونوعا وكما، ودا مش حاجة دا واجب وفرض، والسبق في هذا الأمر محمود".

القضية الفلسطينية تشهد تعاطفا عالميا


وشدد خالد أبو بكر، على ضرورة التفكير فيما حدث خلال الأسابيع الماضية، بواقعية ونظرة شاملة، مضيفًا:" كل واحد يكون قناعاته.. والقضية الفلسطينية تشهد تعاطف عالمي كبير الفترة الأخيرة، وموضوع غزة سيطول والهدنة نفس".

الوساطة المصرية القطرية هدنة انسانية غزة شاحنات المساعدات القضية الفلسطينية مصر

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