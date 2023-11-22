برلمانية: اتفاقية الهدنة في غزة تعكس الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أكدت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ،أن نجاح الوساطة المصرية القطرية الامريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، إنما يعكس الدور المصري المستمر والداعم للقضية الفلسطينية مشيراً انه منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي ومصر تواصل الإتصالات بكافة الاطراف الدولية المؤثرة من أجل تهدئه الأوضاع في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان غاشم من قبل الإحتلال الإسرئيلي.



وأشارت " الشعولي "أن هذه الهدنة التي رحب بها العالم أجمع بمثابة فرصة لإعادة تقييم الأوضاع في غزة وما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الاطفال والشيوخ والنساء والشعب الفلسطين الأعزل موضحة أن هناك حالة من الإزدواجية من قبل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث للفلسطينين.



وأوضحت"الشعولي" أن الجهود المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوما عبر تاربخها، ولن تتوقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني علي حقه في أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته ومواقفه السياسية علي أرض الواقع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.



وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.