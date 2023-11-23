بسبب مرضه.. شهود عيان يكشفون حقيقة طرد سيدة لزوجها بالبحيرة

سرد شهود عيان حقيقة طرد سيدة بمحافظة البحيرة لزوجها المريض "عم رمضان" في الشارع وذلك عقب قيامة بكتابة المنزل بإسمها وذلك بناء علي طلبها لة عدة مرات وافتعال المشاكل الزوجية من أجل تنفيذ طلبها.

وقال أحد الشهود، خلال برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية"صدي البلد2"، والذي تقدمة الإعلامية نهال طايل ، مساء الأربعاء، أن عايش في المنطقة منذ 23 سنة ومن أقدم السكان في هذة المنطقة، لافتا إلى أن زوجت عم رمضان المريض أقنعتة بعدم اجراء عملية لعينية والقيام بشراء قطعة أرض وبناء منزل بحجة أن العملية الجراحية لن تقدم شيئا لعينية .

وواصل شاهد العيان قائلا: أن رايت مرات عم رمضان وخالها يقومون بشراء قطعة الأرض وبناء منزل عليها، مردفة الي أن الزوجة قالت له إن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات ولا يحق لة الدخول الي المنزل التي تقيم بية مع أولادها محل النزاع.

تسبب في طلاق ابنتة

وفي نفس السياق قالت زوجة رمضان، أنه يدعي المرض وليس به أي مشاكل صحية واصفة إياة بالراجل الكذاب، متابعة، أنه تسبب في طلاق ابنتة من زوجها وقيام البت الأخري بالإنتحار بسبب المشاكل الأسرية علي حد قولها.