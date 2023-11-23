استشهد في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى رسميًا نجل رئيس كتلته البرلمانية

نعى حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، رسميًا نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين الذين استشهدوا في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بيت ياحون جنوبي لبنان.

وكانت صحيفة "اللواء" اللبنانية ذكرت في وقت سابق أن سراج رعد، نجل النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله محمد رعد استشهد في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بيت ياحون جنوبي لبنان.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في بلدة بيت ياحون، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء في القصف الإسرائيلي في البلدة والذي أصاب أحد المنازل.

كما بينت الصحيفة أن ضحايا القصف هم "سراج رعد ابن النائب محمد رعد و سراج شحيمي وكربلا شري وملاك حولا وابو حسين شقرا.