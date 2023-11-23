إعلامي يكشف حقيقة تولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب

كشف الاعلامي أمير هشام حقيقة تولى الكابتن سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب.

وقال هشام عبر صفحته على فيس بوك قائلا:" اتحاد الكرة: ما يتردد عن ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب غير صحيح على الإطلاق".

وكان قد فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ مفاجأة حول مصير محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول بكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد من خلال تصريحات عبر برنامجه "90+” المُذاع عبر قناة النهار: "يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام توجيه الشكر لـ محمد غرابة مدير المنتخب ، وتعيين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في منتخب مصر".

وأوضح : "اتحاد الكرة يرى أن محمد غرابة ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية الفترة الأخيرة، وذلك بجانب بعض التصريحات الغير موفقة له".

وتابع : "وذلك القرار جاء بجانب بعض الأزمات الإدارية والتنسيق مع كاف، والتصريحات الأخيرة له عن استبعاد ثلاثي المنتخب طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور وهو أن كل شئ وارد من أمم إفريقيا.

منتخب مصريدخل معسكرًا تدريبيًا يوم الثالث من شهر يناير المقبل

ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا يوم الثالث من شهر يناير المقبل، وهو الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأقريقية 2024.