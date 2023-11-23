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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم شقيقان.. إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل وسوزوكي بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة نارية "تروسيكل" بسيارة سوزوكي فان، بناحية الأحايوة شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوجود مصادمة على الطريق دائرة المركز، ووقوع مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو (يحي ا.ا.ع- 15 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بسيارة سوزوكي فان من الخلف قيادة المدعو (عمر م.ت.ص- 23 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز دار السلام).

نتج عن الحادث إصابة كل من:" قائد التروسيكل بكدمة واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقه المدعو مجدي ا.ا.ع- 14 سنة- ويقيم دائرة المركز- بكدمات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة بكدمات متفرقة بالساقين، والمدعو حماده ا.ع.ص- 25 سنة- عامل- بجرح بالساق اليسري، والمدعو عبد الحميد ا.ش- 61 سنة- بالمعاش- بكدمات بالصدر- ويقيمان دائرة مركز دار السلام".

وأفادا قائدي المركبتين والمصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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