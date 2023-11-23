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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس بآلياته العسكرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحم الاحتلال طوباس من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، وانتشر في عدد من الأحياء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

واستشهد فلسطيني (18 عامًا)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد أحدهما إثر إصابته الخطيرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات، كما داهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة.

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