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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا خلال اقتحام مخيم العروب بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال، 15 فلسطينيا خلال اقتحام مخيم العروب بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

الجمهورية: جهود مصر جاءت كبادرة أولى لإنهاء الموقف المتأزم في غزة

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

 

وفي سياق متصل، أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

 

وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

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