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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى أن العمل مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

قطر حماس إسرائيل سريان الهدنة اتفاق الهدنة الإنسانية غزة

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