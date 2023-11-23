الجمهورية: جهود مصر جاءت كبادرة أولى لإنهاء الموقف المتأزم في غزة

أكدت صحيفة “الجمهورية” أن الجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة؛ نجحت ليس فقط في وقف الحرب، بل جاءت كبادرة أولى للبحث عن حل سياسي؛ ينهي الموقف المتأزم في قطاع غزة، الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية له منذ عشرات السنين.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان (مصر.. و«هدنة غزة»)، إن جهود مصر تكللت بالنجاح في إنقاذ القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات التصفية وإفشال الجهود أمام إقامة الدولة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية.



وشددت الصحيفة على أن مصر - وهي تقود هذه الجهود الدبلوماسية - تعمل في المقام الأول لحفظ دماء الأبرياء وحقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني الأعزل، وهي ماضية في هذه الجهود إلى أن يتحقق حلم إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها؛ ولتحيا مصر العروبة وفلسطين قضية العرب الأولى.

