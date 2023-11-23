أكاديمية البحث العلمي: 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية"

اختتمت فعاليات برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات " والذي أقيم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، وجاء البرنامج تماشياً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023 تحت عنوان " النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".



وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه قد تقدم للمشاركة في هذا البرنامج 500 باحثة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية وتم اختيار 75 باحثة ممن لديهن منتجات ناتجة عن المشروعات البحثية وذات مردود اقتصادي في الأسواق، ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مهارات الملكية الفكرية لدى الباحثات المصريات وتشجيعهن على الابتكار الفعال لإحداث التنوع بين الجنسين في مصر.

حيث إنه يلقي الضوء على فروع الملكية الفكرية المختلفة ويناقشها من عدة جوانب مع التركيز على الجوانب العملية ويتيح فرصة كبيرة للمشاركات لطرح الأسئلة وتبادل المناقشات. هذا بالإضافة إلى أن البرنامج أيضًا يوفر فرصة لمجموعة يتم اختيارها من الباحثات للحصول على الدعم المعرفي الذي سوف يقدمه خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية لمساعدة الباحثات لحماية مخرجات مشروعاتهم البحثية بأنظمة الملكية الفكرية المختلفة وكيفية الاستفادة منها.