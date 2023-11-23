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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف مصير الثلاثي المتمرد في المنتخب خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

أشاد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق،  ببداية منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، مثنيًا على ما يقدمه البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر.

وقال طارق يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بداية منتخب مصر محترمة جدًا وأن يكون لديك 6 نقاط من أصل 6 هذا هو الطبيعي، وما كان يحدث سابقًا ليس صحيحًا».

وأكد طارق يحيى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا يسير بخطى ثابتة مع المنتخب، مثنيًا على التشكيل الذي يدخل به فيتوريا اللقاءات.

وأضاف يحيى أن «التشكيل مميز جدًا.. وفيتوريا يعمل نوعًا من "الروتيشن الصحي" في مباراتي جيبوتي وسيراليون فبدأ مباراة جيبوتي بتشكيل وأدخل في تشكيل مباراة سيراليون 5 تغييرات.. هو عمل الصح بشكل كبير جدًا». 

وحول مدى إمكانية إدخال تغييرات في المنتخب في كأس أمم أفريقيا، قال طارق يحيى: «أنا أظن أن فيتوريا لن يغير كثيرًا في النظام القائم عليه في المنتخب خلال كأس أمم أفريقيا».

وأوضح نجم الزمالك السابق الفارق بين فيتوريا والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق، قائلًا: «أوسوريو كان بيعمل روتيشن غير صحي، فعلى سبيل المثال مباراة أرتا سولار الجيبوتي قام بعدها بتغيير 9 لاعبين رغم أنه كان هناك فارق زمني بين المباراتين بستة أيام».

وحول توقعه لتعامل فيتوريا مع الخماسي أحمد فتوح ومحمد صبحي وطارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات في الفترة المقبلة، قال يحيى: «مسألة التعامل مع هذا الخماسي ترجع إلى المدير الفني.. كل مدرب له أسلوب وتعامل مع اللاعبين.

وأردف قائلًا: «أتوقع لاعب أو اثنين فقط منهم سيعيدهما فيتوريا إلى قائمة أمم أفريقيا بكأس أمم أفريقيا».

وحول بداية مشوار الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، قال يحيى: «مباراة أبو سليم على الورق الزمالك أفضل بالإضافة إلى الخبرات، والمباراة أيضًا في ستاد برج العرب بحضور الجماهير».

وأضاف يحيى: «أتمنى أن يكون لاعبي الزمالك بنفس الحالة الفنية والخططية في مباراة بيراميدز، والمباراة ستكون على الورق لصالح الزمالك».

الاعلامي هاني حتحوت البرتغالي روي فيتوريا المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدرب البرتغالي مباراتي جيبوتي وسيراليون مدرب الزمالك مدرب الزمالك السابق كأس العالم 2026

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