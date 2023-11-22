مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

تحدث طارق يحيى نجم ومدرب نادي الزمالك السابق عن موقف اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بميت عقبة.

وأكد طارق يحيى أن أحمد فتوح، قائد الفريق الأول بالأبيض سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

طارق يحيي ينصح فتوح بالاعتذار

وقال طارق يحيى لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "فتوح هو من أخطأ أولًا مع الزمالك، لذا عليه أن يتقدم باعتذار، من حق إدارة الزمالك أن تقبل اعتذار فتوح حال تقديمه لاعتذار".

وأضاف: "هناك أسباب غير معلنة جعلت إدارة الزمالك تتخذ قرارًا بعقوبة أحمد فتوح، وأنصحه بالاعتذار، إن كان ينوي الاستمرار مع الزمالك، فمعلومتي أن فتوح سينتقل إلى الأهلي".

وتابع: "إن كان أحمد فتوح يريد الاستمرار مع نادي الزمالك عليه أن يتقدم باعتذار للجماهير، بالإضافة لأن يقوم بتجديد عقده، وحينها مجلس الإدارة لن يستمر على موقفه".

وأضاف: "العلاقات بين الأهلي والزمالك حاليا تسمح لتقديم عرض للزمالك لضم أحمد فتوح من الزمالك، والزمالك له الحق في أن يوافق على العرض أو لا".

عرض من الخطيب

وأشار إلى أن: "يجب على مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أن تتقدم بعرض رسمي للزمالك للتعاقد مع فتوح، خصوصا أن العلاقة بين الناديين في الوقت الحالي تسمح بذلك، وفي النهاية القرار الأخير في يد مسئولي ميت عقبة، سواء بالموافقة أو الرفض".

وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد قررت إيقاف أحمد فتوح لمدة شهر مع خصم 25% من قيمة راتبه، بالإضافة لعرضه للبيع، وذلك بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد، ضمن منافسات الدوري العام.

ويرى طارق يحيى أن قرارات إدارة الزمالك تجاه اللاعب سليمة ومن الطبيعي ربط امكانية عودة اللاعب وضرورة التوقيع على عقود تجديد جديدة