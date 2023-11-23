الانتهاء من تدريب 126 شابا على 4 مهن بالإسكندرية

انتهت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من التدريب المجانى للدفعة الاولى لعدد 42 متدربا ومتدربة؛ والدفعة الثانية لعدد 84 متدربا فى مجالات صناعة "المالتى ميديا "على مهن الفوتوشوب، والمونتاج، والرسوم المتحركة ، التسويق الالكترونى ، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل.

وجارى حاليا تدريب الدفعة الثالثة ، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومركز أركان والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري .

واوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، انه تم فتح باب التسجيل لدورة تدريبية خاصة بذوى الهمم من اصحاب الإعاقات الحركية دون اليدين والنظر ، على نفس المهن ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخل والخارجى والمهن المتسحثة ووظائف المستقبل ، وكذلك دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم .

وأكد مدير المديرية أنه يمكن للشباب التسجيل للمشاركة فى تدريب الدفعة الثالثة من خلال الرابط الإلكترونى التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8 ، وسوف يتم التواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية حيث يشترط الإلمام باساسيات الحاسب الالى للمتقدمين والسن من 16 إلى 34 سنة ، والتدريب لمدة أسبوعين لكل مهنة ، وذلك بمقر مركز أركان للإبداع بـ كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية .