56 عاملا يشتركون في الندوة التوعوية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان: "المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك بحضور 56 عاملا بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية، وبعض منشأت القطاع الخاص، والتي نظمها مكتب عمل القصر بمقر الوحدة المحلية بالقصر بالداخلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات حرصت المديرية علي تنظيمها للقيام بمهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين وتقديم التوعية والتثقيف حول القضايا الهامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنه تنفيذاِ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وخاصة المرأة وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين داخل المديريات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، حيث بدأت المديرية في تنظيم ندوات تحث على المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق الصالح العام والحث على المشاركة الانتخابية للعمال في مختلف القطاعات في العملية الانتخابية القادمة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

IMG-20231123-WA0115