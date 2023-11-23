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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الإسماعيلية " تنظم جولات ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولات ميدانية لمدة يومين متتاليين علي المكاتب الخارجية التابعة للمديرية، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم زيارة 8 مكاتب خارجية وهى : القنطرة شرق ، والقنطره غرب، وابو خليفه ،وابوصوير ،والتل الكبير ، والقصاصين ، وقريه الابطال ، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالتل الكبير .                                                                                 

كما تم تسليم أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة ، بالإضافة إلى تسليم إعانات صحية واجتماعية ، في إطار اهتمام الوازرة  بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات المديريات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها ، وذلك فى إطار سعى المديرية لتفعيل كافة ملفات العمل الخاصة بها فى مختلف المجالات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين .                                         

 يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بشكل دورى بتفعيل دورها ودور المكاتب التابعة لها فى تقديم خدماتها للمواطنين ، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والقيام بعمليات حصر وتسجيل لها فى ارض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات .                                                          واوضح حسن رداد مدير المديرية  ، انه خلال جولاته قام بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكاتب، والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين ، منوهاً إلى استمرارتنظيم ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية وندوات عن وحدة المساواة بين الجنسين  وذلك في إطار إهتمام الوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية من العمال وأصحاب الاعمال .                                                                   

كما تقدم بالعزاء لأسر العمالة غير المنتظمة المتوفيين، وللمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل وذلك خلال تسليمه الإعانات لهم .

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