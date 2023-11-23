عمل الوادي الجديد تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية

قامت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد باستكمال عمليات حصر للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات "حياة كريمة" وفي القرى الأكثر احتياجاً .

وذلك للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشاتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

واكد أحمد حسين طليب مدير مديرية عمل الوادي الجديد؛ ان المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

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